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Utgått
DLC5204V/00
Førsteklasses flettet USB-A-til-Lightning-kabel
Koble din iPhone til en Macbook for å synkronisere musikk, apper, bilder, oppdateringer med mer. Lad opp enheten når den er tilkoblet. Den fungerer også med USB-veggladeren eller billaderen med USB-kontakt. Dette er en veldig praktisk ekstra kabel!
Synkroniser og lad
1,2 meter / 4 fot
Svart flettet kabel
Bær den med deg, oppbevar den ved skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.
Ladekabel spenningstestet over 10 000 ganger for krevende bruk
Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.
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