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Utgått

USB-C-til-USB-C-kabel

DLC3104C/00

1,2 m USB-C-til-USB-C-kabel

Lader opp enheten når den er koblet til og fungerer med USB-veggladeren eller billaderen. Dette er en veldig praktisk ekstra kabel!

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1,2 m USB-C-til-USB-C-kabel

  • Synkroniser og lad

  • 1,2 meter / 4 fot

En god ekstrakabel som er praktisk å ha i bakhånd

Bær den med deg, oppbevar den ved skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.

Fungerer med din nåværende USB-lader i veggen eller bilen

Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.

Tekniske spesifikasjoner

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