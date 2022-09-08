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Utgått
DLC2103A/00
1,2 m USB-A-til-C-kabel
Lad og koble til telefonen din med denne USB-C-kabelen. Den fungerer med din nåværende USB-vegglader eller -billader. Det er en flott reserve- eller erstatningskabel som er nyttig å ha!
Bær den med deg, oppbevar den ved skrivebordet eller erstatt den du har mistet, slik at du alltid kan koble til og lade når du trenger det.
Fungerer med alle nåværende USB-baserte strømkilder – vegg, bil eller datamaskin – for praktisk lading når du trenger det.
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