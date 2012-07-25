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Utgått
Start dagen på din måte!
Få en hyggelig start på dagen med låter fra iPhone/iPod fra Philips' klokkeradio med dobbel alarm. Dette stilige anlegget kan ha flere kilder, og du kan våkne til musikken du velger selv, fra bærbare enheter og radio.
8 W
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
4.3
av 5
36
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
GadgetAl
25/07/2012
United Kingdom
Amazing Sound For A Small Unit
The Philips Clock Radio DC315 is a great little unit for use in a bedroom or kitchen. The built in sub gives great warmth and depth to the sounds stored on your ipod and has enough volume to fill a reasonably sized room without distorting the sound. Not only do you get great sound but you also get a very easy to read display that doesn't light up your room at night and an alarm that can play either the radio or music from your ipod. Our unit has aslo been on a few holidays with us and has proven to be pretty robust.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
AKAAliA
17/10/2011
United Kingdom
Great sound from a small unit
Had been trying to find a small clock radio that would charge and play iphone/ipod touch for my son's bedroom. Tried many in shops etc to find that the sound was so "tinney" it was irritating to listen to. As this unit had a built in Sub Woofer, I decided to give it a go even though I tended not to buy Phillips brand. Wow! Even though I was testing it in one of the larger electrical superstores, the difference in the quality of sound was amazing so we bought it there and then. This has now tempted me to look at other Phillips goods when previously I wouldn't have given them a second glance. Only down side to the unit is the somewhat fiddley buttons located on the side of the unit which are difficult to use unless you turn the unit to the side so you can see which is which. However, for the deep bass and clear treble this unit produces, it's well worth the effort.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
PaulRH
03/10/2011
United Kingdom
Excellent product
ipod and iPhone it has the addapters for other devices as well personally I would recommend it to my friends.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.