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Utgått

Vekkerklokkeradio for iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Start dagen på din måte!

Få en hyggelig start på dagen med låter fra iPhone/iPod fra Philips' klokkeradio med dobbel alarm. Dette stilige anlegget kan ha flere kilder, og du kan våkne til musikken du velger selv, fra bærbare enheter og radio.

Se alle fordeler

Våkn opp til låtene på iPhone/iPod

Start dagen på din måte!

  • 8 W

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

36

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing Sound For A Small Unit

The Philips Clock Radio DC315 is a great little unit for use in a bedroom or kitchen. The built in sub gives great warmth and depth to the sounds stored on your ipod and has enough volume to fill a reasonably sized room without distorting the sound. Not only do you get great sound but you also get a very easy to read display that doesn't light up your room at night and an alarm that can play either the radio or music from your ipod. Our unit has aslo been on a few holidays with us and has proven to be pretty robust.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

17/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great sound from a small unit

Had been trying to find a small clock radio that would charge and play iphone/ipod touch for my son's bedroom. Tried many in shops etc to find that the sound was so "tinney" it was irritating to listen to. As this unit had a built in Sub Woofer, I decided to give it a go even though I tended not to buy Phillips brand. Wow! Even though I was testing it in one of the larger electrical superstores, the difference in the quality of sound was amazing so we bought it there and then. This has now tempted me to look at other Phillips goods when previously I wouldn't have given them a second glance. Only down side to the unit is the somewhat fiddley buttons located on the side of the unit which are difficult to use unless you turn the unit to the side so you can see which is which. However, for the deep bass and clear treble this unit produces, it's well worth the effort.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

ipod and iPhone it has the addapters for other devices as well personally I would recommend it to my friends.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.