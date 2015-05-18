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Utgått
Opplev levende musikk i bilen
Hør på musikk fra flere kilder i bilen med Philips CEM2220BT. Hør på musikk på mobilen samtidig som du er tilgjengelig for viktige samtaler, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren. Også utstyrt med tyverisikre, avtakbare frontpaneler.
Bluetooth
USB
CD
Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.
Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.
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3.8
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
MauryG5
22/01/2015
Italia
Bekreftet kjøper
Buon prodotto
Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto