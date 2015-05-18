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Utgått

CarStudioLydsystem for bil

CEM2220BT/12

3.8

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Opplev levende musikk i bilen

Hør på musikk fra flere kilder i bilen med Philips CEM2220BT. Hør på musikk på mobilen samtidig som du er tilgjengelig for viktige samtaler, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren. Også utstyrt med tyverisikre, avtakbare frontpaneler.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Opplev levende musikk i bilen

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Avtakbart frontpanel for tyverisikring

Avtakbart frontpanel for tyverisikring

Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk

Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk

Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
1

18/05/2015

España

España

Muy buena calidad precio.

Este producto posee unas características excelentes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

08/10/2016

France

France

bon produit

Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

22/01/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Buon prodotto

Il sistema audio per auto in questione è in generale un buon prodotto ma con alcune pecche. Buona la qualità audio in generale ma a volte ha difficoltà a leggere MP3 dalla penna USB. Molto utile la presenza del microfono interno per le chiamate con il cellulare in modalità vivavoce, però purtroppo la qualità della chiamata e lo stesso microfono non sono come ci si aspetta e si hanno delle difficoltà a dialogare con l'interlocutore che sta dall'altra parte, soprattutto in uscita verso di lui. Buone e varie le funzioni di cui dispone, carino il design e il colore dell'illuminazione.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CEM2220BT Sistema audio per auto

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