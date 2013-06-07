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Utgått

CarStudioLydsystem for bil

CE138/12

2.8

| (4) Anmeldelser

Opplev levende musikk i bilen

Med Philips CE138 kan du enkelt høre på musikk fra flere kilder med iPod/iPhone, USB og SDHC i bilen. Systemet har tyverisikkert, avtakbart frontpanel og støtdempende beskyttelse for feilfri musikk på farten.

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Lidenskap for lyd

Opplev levende musikk i bilen

  • For iPod og iPhone

  • USB/SDHC

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

4

Anmeldelser

4

07/06/2013

España

España

Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.

Una Autoradio para tu coche de diseño.Fabulosa.Tiene una calidad de sonido increible.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE138 Sistema de audio para el coche

09/02/2014

France

France

bon son, mais ergonomie et logique tres moyens

Les moins : DBB et Sound Max inutiles Eclairage rouge trop fort de nuit (pas d’atténuation possible) et affichage blanc trop faible par temps ensoleillé ou clair. Grincement du cadre enjoliveur. Pb de matière. Très pénible. Pas de possibilité d’affichage défilant de toutes les infos. C’est soit dossier, soit morceau, soit titre, etc …. Et en plus dès que le morceau est terminé, ou que l’on touche ne serait ce qu’au volume, on repart sur l’affichage nominal, et il faut manipuler à nouveau pour avoir celui qu’on préfère. Tuner pas trop mal mais grosses variations de tonalité audibles en fonction de la qualité de réception, des cas où le tuner perd la station et commute sur une autre malgré un nom RDS différent. La gestion du « Shuffle » : A croire que Philips débute ! en « Shuffle all », lorsqu’on appuie sur la touche pour morceau suivant pour shunter un titre, au lieu de relancer une recherche aléatoire, comme n’importe quel autre système audio, on passe réellement au morceau suivant du même dossier … Vraiment nul. C’est le plus gros défaut pour mon utilisation. Les plus : Molette avec bord caoutchouc Le son (même si typage global un peu trop porté sur les basses) avec réglage « rock » La puissance correcte L’accès aux dossiers sur la clé USB Conclusion : Bien pour le son, très moyen pour l'ergonomie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE138 Système audio pour voiture

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CarStudio CE138 Système audio pour voiture

22/08/2013

België

België

déçu car ne permet pas d'utiliser mon Ipod (avec DEEZER)

la fiche technique annonce que ce produit est compatible avec Ipod/Ipad mais ce n'est pas vrai car je n'arrive pas à éouter la musique à partir de l'application Deezer installée sur mon Ipod

Denne omtalen gjelder CarStudio CE138 Système audio pour voiture

Denne omtalen gjelder CarStudio CE138 Système audio pour voiture

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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