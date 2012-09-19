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Utgått

HD-videokamera

CAM295WH/00

2

| (2) Anmeldelser

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Det er enkelt å ta full HD-videoer og bilder med dette ESee-videokameraet CAM295. Berøringsskjermen på 3" gir deg intuitiv kontroll, mens funksjonene for umiddelbar redigering og et raskt inntrykk gjør at du kan dele det du vil med én gang på TV og Internett.

Se alle fordeler

Med berøringsskjermkontroll

Film og del de spesielle øyeblikkene på en enkel måte

Øyeblikkelig videoredigering for enkel redigering på videokameraet

Opptak i to formater for Full HD-format og e-postvennlig format

Opptak i to formater for Full HD-format og e-postvennlig format

Videoer i Full HD er flotte å se på HD-TV-er. Men hvis du vil sende videoen på e-post eller dele den på Internett, må den store HD-filen komprimeres og konverteres til et e-postvennlig format. Videokameraet tar seg av det problemet ved å ta opp i to formater. Du kan slå på funksjonen slik at videoene tas opp i to formater samtidig – Full HD-format (1080p) og e-postvennlig QWVGA-format (240p). På denne måten får du full glede av videoene på HD-TV-en, og du får et format som du øyeblikkelig kan dele elektronisk.

Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Rask deling per e-post eller publisering på Facebook/YouTube

Med den innebygde Windows-programvaren er det enkelt å publisere filmer på webområder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo. Mac-brukere kan enkelt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Med en avansert komprimeringsteknikk kan HD-videoformatet (H.264) som brukes i Philips-videokameraer, generere mindre filer enn vanlige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uten at videokvalitet går tapt. Dermed kan du dele dem raskere. Disse filene kan også brukes av andre programmer, for eksempel iPhoto og Windows Movie Maker.

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Anmeldelser

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2.0

av 5

2

Anmeldelser

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Denne omtalen gjelder CAM295WH HD camcorder

Denne omtalen gjelder CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Denne omtalen gjelder CAM295WH Caméra HD

Denne omtalen gjelder CAM295WH Caméra HD

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