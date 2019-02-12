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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM2560/12

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Få kraftfull musikk

Lytt til all den digitale musikken på smarttelefonen via Bluetooth, eller MP3-CD og CD-R/W på et mikroanlegg fra Philips. Bassreflekshøyttalere sørger for dramatisk bass, og en maksimal utgangseffekt på 70 W gir kraftig lyd.

Se alle fordeler

Få kraftfull musikk

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Rask og effektiv USB-lading for smartenheten

Rask og effektiv USB-lading for smartenheten

USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2560 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2560 Mini-Stereoanlage

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