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Utgått
Få kraftfull musikk
Lytt til all den digitale musikken på smarttelefonen via Bluetooth, eller MP3-CD og CD-R/W på et mikroanlegg fra Philips. Bassreflekshøyttalere sørger for dramatisk bass, og en maksimal utgangseffekt på 70 W gir kraftig lyd.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
kepepe
12/02/2019
Österreich
einwandfreies Produkt
Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2560 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2560 Mini-Stereoanlage