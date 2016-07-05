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Utgått
BTM2280/12
Lydsystem som passer i hjemmet
Spill av den bærbare musikken hjemme. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har USB Direct og lydinngang. Selv med trådløs musikkstreaming via Bluetooth kan du nyte musikken på en enkel måte.
Bluetooth®
20 W
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.
3.2
av 5
32
Anmeldelser
jarosell
05/07/2016
España
Bekreftet kjøper
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2280 Microcadena
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2280 Microcadena
Patou03
08/10/2015
France
Super
tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne
davidb72
31/07/2015
France
La grande sœur des enceintes connectées
A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne