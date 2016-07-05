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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM2280/12

3.2

| (32) Anmeldelser

Lydsystem som passer i hjemmet

Spill av den bærbare musikken hjemme. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har USB Direct og lydinngang. Selv med trådløs musikkstreaming via Bluetooth kan du nyte musikken på en enkel måte.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lydsystem som passer i hjemmet

  • Bluetooth®

  • 20 W

20 W RMS maksimal utgangseffekt

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.2

av 5

32

Anmeldelser

05/07/2016

España

España

Bekreftet kjøper

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2280 Microcadena

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2280 Microcadena

08/10/2015

France

France

Super

tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne

31/07/2015

France

France

La grande sœur des enceintes connectées

A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2280 Microchaîne

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