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Utgått
BT7085/32
Perfekt skjegg, mindre søl
Slipp oppryddingsjobben på badet etter at du har trimmet skjegget. Philips Vacuum Trimmer har en innebygd oppsugingsfunksjon som umiddelbart suger opp de avklipte skjeggstråene. Trimmeren har 18 forskjellige lengdeinnstillinger og en turbofunksjon som gjør det enklere å trimme grovere hårstrå. Denne kraftige stubb- og skjeggtrimmeren gir førsteklasses trimmeresultater uten det vanlige rotet i vasken. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.<br>
18 lengder fra 1-18 mm<br>
Multifunksjonell skjerm
75 min trådløs bruk etter 1 time
Selvslipende blad, trenger aldri olje<br>
Bevegelig trimmekam som følger ansiktets konturer for en jevn trimming på en enkel og behagelig måte. <br>
Digitalt display viser tydelig den valgte lengdeinnstillingen.<br>
Muligheten for transportlås beskytter produktet mot at du slår det på ved et uhell når du har det i vesken.
3.8
av 5
1042
Anmeldelser
Mossa
30/12/2019
Norge
Et meget bra produkt
Jeg har kjøpt to stk av denne og kan trygt anbefale den. Beste skjeggtrimmer jeg har hatt.
Fordeler
Fungerer bra, stabil. God ladeegenskaper. Barberer meget bra.
Ulemper
Ønskelig å kunne ta av glassene ved rengjøring.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Bruksdato 2017-12-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Bruksdato 2017-12-30
Yavuziii
16/11/2018
Norge
Beste trimmeren jeg har hatt.
Beste trimmeren jeg har hatt. 5*,+++++=5 Den kunne vært vanntet selve maskin også.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Harald
04/12/2017
Norge
Veldig fornøyd
Jeg har brukt denne skjeggtrimmer i fire uker, veldig fornøyd. Lett å bruke og praktisk å kunne skylle med vann etter bruk.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
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