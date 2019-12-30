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Utgått

Beardtrimmer series 7000Et vakuumsystem fanger opp avklipte skjeggstrå&lt;br>

BT7085/32

3.8

| (1042) Anmeldelser

Perfekt skjegg, mindre søl

Slipp oppryddingsjobben på badet etter at du har trimmet skjegget. Philips Vacuum Trimmer har en innebygd oppsugingsfunksjon som umiddelbart suger opp de avklipte skjeggstråene. Trimmeren har 18 forskjellige lengdeinnstillinger og en turbofunksjon som gjør det enklere å trimme grovere hårstrå. Denne kraftige stubb- og skjeggtrimmeren gir førsteklasses trimmeresultater uten det vanlige rotet i vasken. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.&lt;br>

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Perfekt skjegg, mindre rot i vasken<br>

Perfekt skjegg, mindre søl

  • 18 lengder fra 1-18 mm&lt;br>

  • Multifunksjonell skjerm

  • 75 min trådløs bruk etter 1 time

  • Selvslipende blad, trenger aldri olje&lt;br>

Trimmekam som følger konturene for nøyaktig og jevn trimming&lt;br>

Trimmekam som følger konturene for nøyaktig og jevn trimming<br>

Bevegelig trimmekam som følger ansiktets konturer for en jevn trimming på en enkel og behagelig måte. <br>

Digitalt display&lt;br>

Digitalt display<br>

Digitalt display viser tydelig den valgte lengdeinnstillingen.<br>

Transportlås

Muligheten for transportlås beskytter produktet mot at du slår det på ved et uhell når du har det i vesken.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

1042

Anmeldelser

30/12/2019

Norge

Norge

Et meget bra produkt

Jeg har kjøpt to stk av denne og kan trygt anbefale den. Beste skjeggtrimmer jeg har hatt.

Fordeler

Fungerer bra, stabil. God ladeegenskaper. Barberer meget bra.

Ulemper

Ønskelig å kunne ta av glassene ved rengjøring.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Bruksdato 2017-12-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Bruksdato 2017-12-30

16/11/2018

Norge

Norge

Beste trimmeren jeg har hatt.

Beste trimmeren jeg har hatt. 5*,+++++=5 Den kunne vært vanntet selve maskin også.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

04/12/2017

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Jeg har brukt denne skjeggtrimmer i fire uker, veldig fornøyd. Lett å bruke og praktisk å kunne skylle med vann etter bruk.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 