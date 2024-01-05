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Alle serier

  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*
  • Form håret med mindre varmeskade*

5000 SeriesRettetang

BHS530/00

4.7
| (422) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Form håret med mindre varmeskade*
Form håret med ThermoShield-teknologi for å få en stabil temperatur fra hårroten til tuppene, noe som fører til mindre varmeskade og sunnere hår. Intensiver ditt skinnende hår med 2X ionic pleie for å skape mange vakre frisyrer uten kruser.
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Med ThermoShield-teknologi

Form håret med mindre varmeskade*

  • ThermoShield-teknologi

  • 50 % raskere retting

  • 35 % jevnere, flytende plater

  • 2x ionisk pleie

ThermoShield-teknologifor mindre varmskade

ThermoShield-teknologifor mindre varmskade

ThermoShield-teknologi lar deg style håret med mindre varmeskade. Sensoren regulerer temperaturen slik at håret ditt får den jevne stylingen det fortjener, fra rot til tupp.

50 % raskere retting**

Glatte plater hjelper rettetangen å gli jevnt gjennom håret, slik at du kan bruke mindre tid på styling og mer tid på å nyte det flotte resultatet.

35 %*** jevnere, flytende plater for skånsom styling

35% jevnere plater med flytende teknologi for en skånsom, glidende bevegelse i hvert strøk. De avanserte, keramiske, flytende platene beveger seg for å justere trykket på håret. Dette fører til jevn varme og trykk på håret, som gir god stylingytelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

422

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

05/01/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻

Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Rettetang

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Rettetang

21/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

brilliant heat keep your hair straight for hours

Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips

Denne omtalen gjelder 7000 Series BHS732/00 Straightener

Denne omtalen gjelder 7000 Series BHS732/00 Straightener

04/02/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

schnelle Temperatureinstellung

Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.

Fordeler

schnell, stylisch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Haarglätter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 Series BHS530/00 Haarglätter

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Samme stylingresultat oppnådd med lavere varmeeksponering med 180°C, sammenlignet med HP8361 med 210 °C

  2. kontra HP8361

  3. kontra BHS677