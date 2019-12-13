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Utgått
Skånsom krølltang for store og små krøller
StyleCare Glam Shine er Philips første krølltang som er ionisk pleiende. Krøllkolben er beriket med titan, noe som tilfører ekstra glans og gjør den skånsomt mot håret. Titan er også en eksepsjonelt god varmeleder som bidrar til å bevare fuktigheten i håret. Bruk den unike Curl Ready-indikatoren for å få konsekvent faste krøller samt beskytte håret mot overoppheting.
13–25 mm konisk formet krølltang
Ionisk pleiende
Skånsomt titanbelegg
Curl Ready-indikator
Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.
Titan, som brukes profesjonelt, er verdsatt for sin robusthet og raske varmeoverføring, noe som resulterer i bedre stylingytelse. Sylinderen består av titan for å gi perfekte resultater.
Curl Ready-indikatoren gir ifra seg en pipelyd når krøllene dine er ferdige. Denne innovative funksjonen sikrer at håret ikke overopphetes i forbindelse med stylingen. Du kan selvfølgelig også krølle håret uten Curl Ready-indikatoren, hvis du ønsker dette.
4.6
av 5
30
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Fordeler
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Bruksdato 2019-06-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Bruksdato 2019-06-13
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fordeler
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Ulemper
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Bruksdato 2023-08-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Bruksdato 2023-08-14
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang