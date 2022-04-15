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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Støtte
BCR430/00
Utgått
Når bør jeg bytte ut platen for hard hud på den elektriske fotfilen fra Philips
Kan jeg bruke den elektriske fotfilen fra Philips til våt bruk?
Hvordan får man best resultater med den elektriske fotfilen fra Philips?
Kan jeg smøre føttene før jeg bruker den elektriske fotfilen fra Philips?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan rengjør jeg den elektriske fotfilen fra Philips?
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