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Utgått
Glatte, myke føtter fra hæl til tå
Ta vare på dine føtter med Philips Advanced elektrisk fotfil! Regelbundet fotpleie med elektrisk fotfil fjerner fortykkelser og gjør dine føtter glatte og fine! Den roterende skiven har runde kanter som gjør det lettere å komme til ved mindre områder. Fotpleien kan ikke bli enklere!
Effektiv mot tørr hud og hudfortykkelse
Kan også brukes i dusjen
Ledningsløs og oppladbar fotfil
Rund kant for enkel tilgang
Den unike roterende skiven med en svært presis kant gir deg myke føtter fra hæl til tå. Den roterende skiven og den presise kanten gjør at du kan fjerne hard hud på både store og små områder på en presis, enkel og skånsom måte.
Behandlingen er skånsom for huden takket være korund, et naturlig mineral skiven er fylt med.
Den prisbelønte ergonomiske designen gjør at du enkelt når hælen og tærne.
4.3
av 5
45
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Malinkarlsson88
04/06/2018
Sverige
Lång hållbarhet efter en uppladdning
Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Sarajoohanssoon
04/06/2018
Sverige
Rekommenderas
Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Lillmoberg
04/06/2018
Sverige
En enkel och effektiv fil
Tack för att jag har fått mjuka fötter igen. Enkel att använda, tog bort allt jag ville. Fötterna håller sig fräscha längre. Rekommenderar filen för att den är enkel och håller måttet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil