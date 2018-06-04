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Utgått

Pedi AdvancedElektrisk fotfil

BCR430/00

4.3

| (45) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Glatte, myke føtter fra hæl til tå

Ta vare på dine føtter med Philips Advanced elektrisk fotfil! Regelbundet fotpleie med elektrisk fotfil fjerner fortykkelser og gjør dine føtter glatte og fine! Den roterende skiven har runde kanter som gjør det lettere å komme til ved mindre områder. Fotpleien kan ikke bli enklere!

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Presisjonsskive for presist bruk

Glatte, myke føtter fra hæl til tå

  • Effektiv mot tørr hud og hudfortykkelse

  • Kan også brukes i dusjen

  • Ledningsløs og oppladbar fotfil

  • Rund kant for enkel tilgang

Unik roterende skive for myke føtter fra hæl til tå

Unik roterende skive for myke føtter fra hæl til tå

Den unike roterende skiven med en svært presis kant gir deg myke føtter fra hæl til tå. Den roterende skiven og den presise kanten gjør at du kan fjerne hard hud på både store og små områder på en presis, enkel og skånsom måte.

Skånsom behandling av huden

Behandlingen er skånsom for huden takket være korund, et naturlig mineral skiven er fylt med.

Prisbelønt håndtaksdesign

Prisbelønt håndtaksdesign

Den prisbelønte ergonomiske designen gjør at du enkelt når hælen og tærne.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

av 5

45

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

04/06/2018

Sverige

Sverige

Lång hållbarhet efter en uppladdning

Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

Rekommenderas

Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

En enkel och effektiv fil

Tack för att jag har fått mjuka fötter igen. Enkel att använda, tog bort allt jag ville. Fötterna håller sig fräscha längre. Rekommenderar filen för att den är enkel och håller måttet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

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