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Utgått
Nyt musikken uansett hvor du er
Takket være den slanke og bærbare utformingen til AZ1834 kan du lytte til favorittsamlingene dine med MP3-/WMA-musikk som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefon.
USB
De kompakte stereohøyttalerne gir kvalitetslyd med fulltone, og gjør at du kan lytte fritt. Gled deg over musikken når og hvor som helst med innebygde stereohøyttalere som gir anvendelighet og glede ved musikkavspillingen.
Med linjeinngang-tilkobling for MP3 får du direkte avspilling av MP3-innhold via lydsystemet. Ved å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet med den innebygde linjeinngangsjack-kontakten kan du nyte flott lydkvalitet mens du spiller favorittmusikken din fra den bærbare MP3-spilleren.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
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3.8
av 5
22
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1834 Stereo CD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1834 Stereo CD
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1834 Lecteur de CD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1834 Lecteur de CD
Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1834 CD-soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1834 CD-soundmachine