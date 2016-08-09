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Utgått

CD-lydmaskin

AZ1834/12

3.8

| (22) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Nyt musikken uansett hvor du er

Takket være den slanke og bærbare utformingen til AZ1834 kan du lytte til favorittsamlingene dine med MP3-/WMA-musikk som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefon.

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Nyt musikken uansett hvor du er

  • USB

Fulltonehøyttalere for omsluttende og dynamisk lyd

Fulltonehøyttalere for omsluttende og dynamisk lyd

De kompakte stereohøyttalerne gir kvalitetslyd med fulltone, og gjør at du kan lytte fritt. Gled deg over musikken når og hvor som helst med innebygde stereohøyttalere som gir anvendelighet og glede ved musikkavspillingen.

Linjeinngang-tilkobling for den bærbare musikkavspillingen

Med linjeinngang-tilkobling for MP3 får du direkte avspilling av MP3-innhold via lydsystemet. Ved å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet med den innebygde linjeinngangsjack-kontakten kan du nyte flott lydkvalitet mens du spiller favorittmusikken din fra den bærbare MP3-spilleren.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

22

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

1

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1834 Stereo CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1834 Stereo CD

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1834 Lecteur de CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1834 Lecteur de CD

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1834 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1834 CD-soundmachine

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