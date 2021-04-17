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  • Nyt musikken uansett hvor du er
  • Nyt musikken uansett hvor du er
  • Nyt musikken uansett hvor du er
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  • Nyt musikken uansett hvor du er
  • Nyt musikken uansett hvor du er

Utgått

CD-lydmaskin

AZ127/12

3.5
| (17) Anmeldelser
Nyt musikken uansett hvor du er
Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendeligheten. Med den elegante og bærbare AZ127 kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.
Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • CD

  • kassett

Spill CD-, CD-R- og CD-RW-plater

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

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Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

17

Anmeldelser

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Fordeler

works very well

Ulemper

nothing to report

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Produkt!

Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ127 CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ127 CD-Soundmachine

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