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Utgått
AZ127/12
CD
kassett
Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
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Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
3.5
av 5
17
Anmeldelser
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Fordeler
works very well
Ulemper
nothing to report
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ127 CD Soundmachine
Hinnerck
29/01/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Produkt!
Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ127 CD-Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ127 CD-Soundmachine