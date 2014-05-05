Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
AS360/12
Stream musikken, og lad Android-telefonen
Denne høyttaleren, AS360, leverer utmerket lyd på en flott måte. Stream musikk fra telefonen trådløst via Bluetooth for enkel nytelse, dokk den for rask lading, eller lad enhet nummer to ved hjelp av USB.
Bluetooth®
for Android
USB-port for lading
10 W, batteri eller vekselstrøm
Philips' program Bluetooth Audio Connect er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. Det gjør at du enkelt kan koble til og pare en mobil enhet til alle lydenheter med Bluetooth fra Philips. Trykk på programmet for automatisk å legge til, pare og koble til en Bluetooth-enhet fra Philips. Når enheten er paret, kan du også endre navn på og bytte ikoner. Med dette programmet kan du ha flere lydenheter fra Philips. Dette gjør det enkelt for deg å bytte mellom forskjellige Bluetooth-enheter. Bare trykk på den lydenheten fra Philips som du ønsker å bruke, og begynn å streame.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Den avanserte teknologien forbedrer lyd som streames via Bluetooth® til neste nivå. Standard Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken som er laget for grunnleggende lydoverføring, noe som kan gjøre lytterne skuffede og misfornøyde. Denne høyttaleren fra Philips er imidlertid utstyrt med den trådløse teknologien Hi-Fi-Bluetooth®-aptX® – noe som gir deg rik, kraftig og krystallklar lyd. Den er kompatibel med både de nyeste Android™-smarttelefonene, nettbrettene og andre enheter, og Philips leverer nå lydkvaliteten du forventer. Trådløs musikk har aldri hatt så god lyd.
4.2
av 5
10
Anmeldelser
DerHamburger
05/05/2014
Deutschland
Praller Sound für schlankes Geld
Ich habe mir das Dock gekauft, da wir in der Familie drei Android Geräte besitzen und dieses Angebot (neben den unzähligen iPod-Docks) endlich auch ein geeignetes Gerät für Android Smartphones darstellte. Unsere Erwartungen haben sich komplett erfüllt. Seid mittlerweile 6 Monaten ist das Dock im Betrieb und eignet sich für unsere Ansprüche total: -Möglichkeit als Handyladestation -gute Reichweite beim Bluetooth -lange Akkustandzeiten -für diesen Preis vernünftiger Klang & Sound -einfache Handhabung Ich empfehle dieses Dock als preiswerte Alternative (neben vielen hochpreisigen Modellen), wenn "solide & normale" Sound-Ansprüche gestellt werden und eine Verwendung im Haus und/oder Garten gedacht ist. Einzig die Verstellmöglichkeit des Micro-USB-Connectors finde ich etwas überflüssig, stört aber nicht. Alles in allem: Note 1-
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Denne omtalen gjelder AS360 Kabelloses Lautsprecherdock
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Christoph63
14/12/2013
Deutschland
Flexible Dockingstation
Mit dem neuen Flexidock der AS360-Dockingstation gehören Anschlussprobleme der Vergangenheit an. Egal in welcher Richtung und auf welcher Seite die Anschlussbuchse am Smartphone sitzt, die Verschiebemöglichkeit nach rechts und links, die 180 Grad-Drehmöglichkeit sowie die integrierte Höhenverstellung am Flexidock, garantieren eine sichere Verbindung – egal, welches Android-Smartphone angeschlossen wird. Bei mir hat die Flexidock-Verstellung einwandfrei funktioniert und mein Smartphone hat sich sofort stabil mit der Dockingstation verbunden, kann Musik abspielen und wird geladen. Wer kein Android-Smartphone besitzt, kann die Dockingstation auch über Bluetooth ansteuern. Bei jedem Einschalten der Station wird automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten gesucht und mein Notebook wird auch prompt gefunden. Ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, wird die Verbindung aufgebaut und Musik ertönt. Für beste Klangqualität unterstützt das AS360-Dock zur Musikübertragung modernes „Bluetooth-Aptx-Streaming“. Allerdings muss auch das Sendegerät diesen Bluetooth-Standard beherrschen, damit der gute Sound zum Tragen kommt. Darüber hinaus sind noch zwei weitere nette Features integriert, um die Flexibilität der Dockingstation zu erhöhen. Zum einen gibt es an der Rückseite eine USB-Ladebuchse, um auch Geräte, die nicht über das Flexidock mit der Dockingstation verbunden sind, aufladen zu können. Zum anderen findet sich ebenfalls auf der Rückseite ein 3,5-Millimeter-Audio-Eingang, über den Geräte angeschlossen werden können, die nicht kabellos arbeiten und lediglich über eine Ausgangbuchse verfügen, wie zum Beispiel ältere MP3-Player. Die Klangqualität des AS360 mit seinen zwei knapp 6,5-Zentimeter großen Lautsprechern (Durchmesser) inklusive Bassreflex-System, geht voll in Ordnung. Die Bässe klingen dynamisch, die Mitten und Höhen differenziert. Die Ausgangsleistung ist mit 10 Watt angegeben – das ist eine Lautstärke, mit der sich bei Bedarf leicht ein größeres Zimmer beschallen lässt. Praktisch ist der integrierte Lautstärkeregler auf der Oberseite der Dockingstation, falls mal das Telefon klingelt und schnell leise gestellt werden muss. Fazit: Wer sich von seiner Dockingstation nicht das zu verwendende Musikabspielgerät vorschreiben lassen möchte, ist mit dem neuen AS360-Dock gut beraten – denn gleich drei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten stehen hier zur Auswahl. Für gutes Geld man ein Dockingsystem mit dynamischem Klang, in edlem Anthrazit und Chrom-Design, das einen auch mal in den Garten begleitet. Denn der Clou des AS360 ist: Neben der Stromversorgung mittels des beiliegenden Netzteils ist auch ein netzunabhängiger Betrieb mit vier AA-Batterien möglich, und das laut Hersteller acht Stunden lang.
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Agentknalli
06/12/2013
Deutschland
Gerät mit viel Power
Das Gerät macht einen wertigen Eindruck. Ausgestattet ist es mit einem flexiblen Mirco-USB Anschluss den man mittels eines Rädchens in der Höhe verstellen kann und der auch noch drehbar ist. Hinten besitzt das Gerät einen USB-Ausgang und einen Line-Eingang sowie den Anschluss für das Netzteil. Die Lautstärkeregler sind unter der silbernen Abdeckplatte verborgen und lassen sich darüber drücken. Die Dockingstation lässt sich völlig unkompliziert bedienen. Die Verbindung mit Bluetooth mit dem IPAD und Iphone klappt sehr gut. Der flexible Micro-USB-Anschluss auf der Oberseite ist wirklich eine gute Idee. Damit kann das Androidgerät mit der Dockingstation verbunden werden und wird auch noch geladen. Applegeräte kann man über den USB Ausgang laden. Überrascht war ich von der enormen Lautstärke die das kleine Gerät entfachen kann. Damit kann man auch locker eine Grillparty im Freien beschallen. Im Büro konnte ich nicht voll aufdrehen ohne die Nachbarn zu stören. Das Gewicht des Gerätes zeigt an, dass entsprechend hochwertige Lautsprecher verbaut sind. Wer also einen kleinen Allrounder für den Schreibtisch sucht den er dank des Batteriefaches auch noch mitnehmen kann, ist mit dem Philips gut beraten.
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