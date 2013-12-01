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Utgått

trådløs høyttalerdokk

AS130/12

4.3

| (10) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Stream musikken, og lad Android-telefonen

AS130-høyttaleren streamer musikk av høy kvalitet via Bluetooth og kan lade Android-telefonen raskt.

Se alle fordeler

Stream musikken, og lad Android-telefonen

  • Bluetooth®

  • for Android

  • 6 W

Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde alle Android-telefoner

Den forbedrede versjonen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt, perfekt for alle Android-telefoner. Dokkingmekanismen passer perfekt til alle Android-telefoner med kontaktens glatte design med avrundede kanter. Den gir maksimale justeringsmuligheter. Bare skyv kontakten mot venstre eller høyre, eller roter den slik at den passer nøyaktig til der mikro-USB-porten sitter på telefonen. Denne ekstreme fleksibiliteten er den første av sitt slag, og passer til Android-telefoner som er laget av ulike produsenter, med ulike plasseringer av mikro-USB-kontakten.

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Program for enkel Bluetooth-paring for Android-telefon

Philips' program Bluetooth Audio Connect er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. Det gjør at du enkelt kan koble til og pare en mobil enhet til alle lydenheter med Bluetooth fra Philips. Trykk på programmet for automatisk å legge til, pare og koble til en Bluetooth-enhet fra Philips. Når enheten er paret, kan du også endre navn på og bytte ikoner. Med dette programmet kan du ha flere lydenheter fra Philips. Dette gjør det enkelt for deg å bytte mellom forskjellige Bluetooth-enheter. Bare trykk på den lydenheten fra Philips som du ønsker å bruke, og begynn å streame.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

10

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Edler kleiner Begleiter

Als erstes möchte ich auf die Verpackung eingehen. -ein handlicher,leicht zu öffnender Karton, -gut und sicher in Karton eingehüllt -alles ohne unnützen Verpackungsmüll Erster Eindruck -die Oberfläche wirkt hochwertig verarbeitet -der rundrum gespannte Netzstoff steht nirgendwo ab -Docking Port einfach zu verstellen -Anschlüsse gut erreichbar -die im Gehäuse versteckten Tasten sind leicht zu bedienen Erste Benutzung -App Download absolut unkompliziert -nach längerem Suchen rausgefunden das die APP ein Widget ist und daurch nicht so anwählbar,sondern muss eingerichtet werden -Sony Xperia Z hängt zur Seite rüber liegt aber sicher und fest -erse Schritte schnell und intuitiv erledigt -Uhr sauber ablesbar ,egal wie hell eingestellt Klang -Gute ausgewogene Balance -klare Höhen -Mitten kommen relativ sauber -Bässe ab 80% max Lautstärke knartschig -Zimmerlautstärke klingt sauber und ausgewogen Funktionen -Freisprechen funktioniert perfekt bei eingehenden Anrufen -Konnektivität tadelos (Klinke und Bluetooth) -Schnellladung im wahrsten Sinne des Wortes -Leider kein Batteriefach für Music to go Fazit Gelungener kleiner Begleiter in edlem Outfit. Diverse Dienste werden unterstützt und das auch problemlos. Ob als Uhr für den Nachttisch,als Radioersatz im Büro oder einfach nur um irgendwo im Haus Musik zu hören ein idealer kleiner Platzsparer. Aufgrund der geringen Maße findet er überall einen Stellplatz(mein Xperia Z beansprucht fast genauso viel Platz). Kaufempfehlung? Klares JA. Denn aufgrund der Konnektivität mit 3,5Klinke und Bluetooth ein absoluter Allrounder.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

24/11/2015

España

España

Bekreftet kjøper

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS130 altavoz base inalámbrico

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS130 altavoz base inalámbrico

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