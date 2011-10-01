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Utgått
AJ7040D/12
Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone
Start hver dag med favorittmusikken din fra iPod/iPhone. Dette stilige, innebygde dokkingsystemet med bassreflekshøyttalere gir deg fyldig, dyp bass og kraftig lyd. Velg om du vil våkne opp til radio eller summealarm med to vekkeinnstillinger.
Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.
Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt navigere i både Philips-musikksystemet og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det garanterer en unik brukeropplevelse.
Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.
3.3
av 5
3
Anmeldelser
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Fordeler
mooi uiterlijk
Ulemper
geluid via FM te zware bas
Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Bruksdato 2018-02-22
Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Bruksdato 2018-02-22