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Utgått

dokkingstasjon for iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Anmeldelser

Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone

Start hver dag med favorittmusikken din fra iPod/iPhone. Dette stilige, innebygde dokkingsystemet med bassreflekshøyttalere gir deg fyldig, dyp bass og kraftig lyd. Velg om du vil våkne opp til radio eller summealarm med to vekkeinnstillinger.

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Våkn opp til flott lyd fra iPod/iPhone

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone

Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone

Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt navigere i både Philips-musikksystemet og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det garanterer en unik brukeropplevelse.

Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Fordeler

mooi uiterlijk

Ulemper

geluid via FM te zware bas

Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Bruksdato 2018-02-22

Denne omtalen gjelder AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Bruksdato 2018-02-22

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