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Utgått

Klokkeradio

AJ3121/12

3.5

| (28) Anmeldelser

Start dagen på din måte!

Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd AM/FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittstasjonen eller summealarmen.

Se alle fordeler

Våkn opp til radio eller summing

Start dagen på din måte!

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Brukervennlig klokkeinnstilling for instruksjonsfritt oppsett av klokke og alarm

Klokken og alarmen er så enkle å sette opp at du kanskje ikke trenger å se i hurtigstartveiledningen eller brukerveiledningen. Bare se på klokkeradioens knapper for å stille inn klokken og alarmen.

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

28

Anmeldelser

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3121 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3121 Clock Radio

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3121 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3121 Klokradio

21/09/2012

België

België

Bekreftet kjøper

zeer goede eigenschappen

zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3121 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3121 Klokradio

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  • Tidlig tilgang til salg.
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