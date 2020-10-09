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Utgått

Klokkeradio

AJ2000/12

2.7

| (59) Anmeldelser

Våkne

Våkne til favorittradiostasjonen din eller alarmtoner. Denne elegante Philips AJ2000-klokkeradioen med skjerm med speilutførelse gir deg muligheten til å forhåndsinnstille to alarmer, slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter. Våkne med et smil hver dag.

Se alle fordeler

til favorittradiostasjonen din

Våkne

  • Skjerm med speilutførelse

  • FM, digital tuning

  • Dobbel alarm

FM-radio for en god radioopplevelse

Den innebygde FM-radioen gjør at du kan nyte favorittsangene eller nyheter fra radiokanalen hver dag. Du trenger bare å finne den kanalen du vil høre på.

Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.7

av 5

59

Anmeldelser

09/10/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Toppen

Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla

Fordeler

Snygg design, spegel finish, bra funktioner

Ulemper

Inget

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ2000 Klockradio

Bruksdato 2019-09-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ2000 Klockradio

Bruksdato 2019-09-09

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio

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