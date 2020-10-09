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Utgått
AJ2000/12
Våkne
Våkne til favorittradiostasjonen din eller alarmtoner. Denne elegante Philips AJ2000-klokkeradioen med skjerm med speilutførelse gir deg muligheten til å forhåndsinnstille to alarmer, slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter. Våkne med et smil hver dag.
Skjerm med speilutførelse
FM, digital tuning
Dobbel alarm
Den innebygde FM-radioen gjør at du kan nyte favorittsangene eller nyheter fra radiokanalen hver dag. Du trenger bare å finne den kanalen du vil høre på.
Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.
2.7
av 5
59
Anmeldelser
currilindis
09/10/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Toppen
Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla
Fordeler
Snygg design, spegel finish, bra funktioner
Ulemper
Inget
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ2000 Klockradio
Bruksdato 2019-09-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ2000 Klockradio
Bruksdato 2019-09-09
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ2000 Clock Radio