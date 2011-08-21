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Utgått

Klokkeradio

AJ1000/12

3

| (76) Anmeldelser

Våkne til favorittlåten på radio

Våkne opp til favorittradiostasjonen din eller alarmtoner. Denne elegante Philips AJ1000/12-klokkeradioen med skjerm med speilutførelse gir deg muligheten til å forhåndsinnstille to alarmer, slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter. Våkne med et smil hver dag.

Se alle fordeler

Våkne til favorittlåten på radio

  • Skjerm med speilutførelse

  • FM, analog innstilling

  • Dobbel alarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Gjentatt vekking for mer slumring

Gjentatt vekking for mer slumring

Klokkeradioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Myk og behagelig oppvåkning

Myk og behagelig oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.0

av 5

76

Anmeldelser

21/08/2011

Danmark

Danmark

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ1000 Clockradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ1000 Clockradio

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, functional and simple to use.

I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ1000 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ1000 Clock Radio

30/08/2020

France

France

pratique avec ses 2 alarmes programmables

Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.

Fordeler

facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple

Ulemper

aucun à mon sens

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ1000 Radio-réveil

Bruksdato 2018-08-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ1000 Radio-réveil

Bruksdato 2018-08-30

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