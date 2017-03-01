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Utgått

Profesjonelle DJ-hodetelefoner

A5PRO/00

4.6

| (24) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Profesjonelle DJ-hodetelefoner

Armin van Buuren, som har vunnet konkurransen "Verdens beste DJ" fem ganger, har samarbeidet med Philips for å gi deg A5-PRO-hodetelefonene. Hodetelefonene er utviklet med bakgrunn i hans erfaringer, og for å kunne imøtekomme de høyeste kravene og standardene hos internasjonale DJ-er og profesjonelle i industrien.

Se alle fordeler

i samarbeid med Armin van Buuren

Profesjonelle DJ-hodetelefoner

  • 50 mm drivere / lukket bakside

  • Over øret

  • Fantastiske puter

  • Fullt sammenleggbare

50 mm drivere som er utviklet for en effektkapasitet på 3500 mW

50 mm drivere som er utviklet for en effektkapasitet på 3500 mW

Kraftige 50 mm neodymdrivere som er utviklet for en effektkapasitet på 3500 mW, uansett kilde. Selv ved avspilling med høyt volum er lydgjengivelsen klar, dynamisk og uten forvrengning.

DJ monitoring med 90 graders dreibare øredeksler

DJ monitoring med 90 graders dreibare øredeksler

Disse hodetelefonene er utformet for profesjonelle DJer. Hver av høretelefonene kan roteres 90° – slik at du enkelt kan lytte på ett øre mens du mikser spor. Dreiefunksjonen er også nyttig når du lytter på vanlig måte, når midlertidig oppmerksomhet må gis til lyder utenfor hodetelefonene.

Hodebånd i stållegering med hengsler i aluminium for forbedret varighet

Hodebånd i stållegering med hengsler i aluminium for forbedret varighet

Philips A5-PRO kombinerer robust konstruksjon med enestående passform. Utformingen med hard eloksert overflate og robust men lett aluminiumstruktur, er den perfekte følgesvennen som tåler alle aktive DJ-omgivelser.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

24

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

2

01/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Will find no better!

Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder A5PRO Professional DJ headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Denne omtalen gjelder A5PRO Professional DJ headphones

Denne omtalen gjelder A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Denne omtalen gjelder A5PRO Professional DJ headphones

Denne omtalen gjelder A5PRO Professional DJ headphones

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