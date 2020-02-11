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Philips LongerLife Xenon-lamper leveres alltid med fireårsgaranti. Registrer kjøpet ditt på nettet og få tre ekstra år gratis – slik at du kan føle deg trygg de neste syv årene.
Type lampe: D1S
85 V, 35 W
Antall lyskilder: 1
Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres alltid med en gratis fireårsgaranti fra kjøpsdatoen.
Xenon LongerLife-lyspærene har lengre levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre års ekstra garanti gratis. Registrerer deg ganske enkelt på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, og følg tre enkle trinn: 1. Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte Philips-produkt ved å se etter autentisitetsklistremerket som du finner på produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle ut opplysningene dine på nettet og fremlegge bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og beholder garantisertifikatet, som er gyldig i syv år.
UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.
3.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Bosmart
11/02/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor
Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.
Fordeler
Bra ljus, trygg garanti
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Bruksdato 2020-01-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Bruksdato 2020-01-11
Mika76
13/02/2017
Suomi
100% samanlainen kuin alkuperäinen
Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ante1938
16/01/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Sämre än originalet som lyst 150 000 km.
Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti