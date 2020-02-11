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  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
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  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Bilde med følelsesmessige fordeler

Xenon LongerLifeXenon-garanti

85415SYC1

3.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

Philips LongerLife Xenon-lamper leveres alltid med fireårsgaranti. Registrer kjøpet ditt på nettet og få tre ekstra år gratis – slik at du kan føle deg trygg de neste syv årene.

Se alle fordeler

Utvid fireårsgarantien din til syv år i tre enkle trinn.

Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

  • Type lampe: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Antall lyskilder: 1

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres alltid med en gratis fireårsgaranti fra kjøpsdatoen.

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Xenon LongerLife-lyspærene har lengre levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre års ekstra garanti gratis. Registrerer deg ganske enkelt på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, og følg tre enkle trinn: 1. Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte Philips-produkt ved å se etter autentisitetsklistremerket som du finner på produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle ut opplysningene dine på nettet og fremlegge bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og beholder garantisertifikatet, som er gyldig i syv år.

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
1

11/02/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor

Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.

Fordeler

Bra ljus, trygg garanti

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Bruksdato 2020-01-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Bruksdato 2020-01-11

13/02/2017

Suomi

Suomi

100% samanlainen kuin alkuperäinen

Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

16/01/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Sämre än originalet som lyst 150 000 km.

Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

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