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49PUS7909/12
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Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via menyen
Hvordan tar jeg opp et program? [HDD] – Generelt
Hvordan installerer jeg satellittkanaler? – Generelt
Hva gjør jeg når TV-en starter på nytt eller låser seg?
Hva gjør jeg hvis LED-en på Philips TV-en blinker i et gjentakende mønster?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en ikke slås på?
Hva skal jeg gjøre hvis SmartTV ikke er tilgjengelig?
Hva gjør jeg hvis en app på en Philips-TV ikke fungerer?
Hva gjør jeg hvis en HDMI-enhet ikke virker når den er tilkoblet TV-en? – UHD
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via USB
Hva gjør jeg når det vises en feilmelding på Philips-TV-en om at en Android-app / Google Play Store har sluttet å fungere?
Slik kobler du Philips-TV-en til Internett (Android)
Hvordan streamer jeg apper fra en mobilenhet til Android-TV-en ved hjelp av Google Cast?
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