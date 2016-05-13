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Utgått
49PUS7909/12
Ultraslank 4K UHD LED-TV drevet av Android
Ultra-HD møter Android-effekten: Philips Ultra HD-TV i 7900-serien. Svært rask Quad Core-prosessor gjør det nå enkelt å navigere på Smart TV-en. Ambilight og en rammeløs design gjør dessuten seeropplevelsen enda bedre.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core
Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Se på TV som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-TV. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk, at det er som et vindu ut mot en ny verden.
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å projisere en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.
Ingenting slår adrenalinkicket spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer gir. Derfor har denne Philips-TV-en 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra slik at du kan glede deg over feilfrie bilder i bevegelse i Ultra HD-oppløsning. For selv om pulsen din kan hoppe, bør bildet du ser på, ikke gjøre det.
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2.6
av 5
464
Anmeldelser
Bernardo
13/05/2016
Danmark
Lækkert TV
Har nu haft fjernsynet i halvandet år. Virker til stor tilfredshed. Kan anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7900 series 55PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7900 series 55PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
John56
26/06/2015
Danmark
Lækkert TV
Jeg har nu haft mit PUS7909 49" i 3 måneder, og jeg bliver mere og mere glad for det. Signalet fra antenneforeningen er fint, så billederne står knivskarpt på skærmen. Funktionerne er fine, selvom det lige kræver lidt tilvænning at bruge Smart TV delen med fjernbetjeningen. Der er en overraskende god lyd fra de indbyggede højttalere ... noget som jeg ellers ikke har været tilfreds med ved tidligere Philips fladskærme. Når jeg trækker en enkelt stjerne i brugervenlighed, så skyldes det at der mangler nogle apps til f.eks. ViaPlay, YouSee Play og andre. TV'et kan ikke finde YouSee Play på Playstore, og ViaPlay vises forkert på skærmen. Dette er dog mindre problemer. I det tilbud, jeg benyttede mig af, hørte der også en Philips harddisk, som skulle kunne bruges til at gemme optagelser osv. og som også skulle hjælpe på UHD funktionerne. Denne harddisk har jeg endnu ikke modtaget. Men alt ialt er det et lækkert TV, og et flot stykke elektronik, når det hænger på væggen, og AmbiLight vælter ud. Det er en fryd at dele TV'et med andre, når man ser en god film sammen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
PS81
23/03/2015
Danmark
Fantastisk tv
Har lige købt dette tv og er virkelig tilfreds. Billedet er fantastik og idet det køre på android er der hav af muligheder. Vil klart anbefale det. :-) Vi bor en lille by i Jylland hvor vi er med i en antenneforening og der er ingen problemer med kvaliteten af billedet. En af de bedre køb.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
MyRemote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til smartenhetsmodell og OS. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du gå til: www.philips.com/TV.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
Cloud TV-tilbudet er avhengig av tilgjengeligheten og reguleringene i landet
Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Philips TV-kamera (PTA317) selges separat.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.