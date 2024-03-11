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Utgått

4100 seriesSvært slank LED-TV

39PHT4112/12

3.7

| (27) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Svært slank LED-TV

Stilig design og god valuta for pengene. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har HD-bildekvalitet, høy kontrast og klar lydgjengivelse. Opplev uanstrengt underholdning fra denne brukervennlige modellen.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV

  • 98 cm (39")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Slankt, forbedret stativ formidler letthet

Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekt: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.

LED-TV for bilder med fantastisk kontrast

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

27

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

11/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use. Fantastic picture quality.

Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.

Fordeler

Good picture, easy to operate.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Bruksdato 2022-03-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV

Bruksdato 2022-03-10

21/04/2020

España

España

Bekreftet kjøper

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Fordeler

Buena imagen y sonido.

Ulemper

No aplica.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Bruksdato 2018-04-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Bruksdato 2018-04-21

17/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.