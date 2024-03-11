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Utgått
Svært slank LED-TV
Stilig design og god valuta for pengene. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har HD-bildekvalitet, høy kontrast og klar lydgjengivelse. Opplev uanstrengt underholdning fra denne brukervennlige modellen.
98 cm (39")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekt: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.
Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
3.7
av 5
27
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Pliant NYC
11/03/2024
United Kingdom
Very easy to use. Fantastic picture quality.
Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.
Fordeler
Good picture, easy to operate.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Bruksdato 2022-03-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Bruksdato 2022-03-10
K@ripe
21/04/2020
España
Bekreftet kjøper
El producto es excelente
Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.
Fordeler
Buena imagen y sonido.
Ulemper
No aplica.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Bruksdato 2018-04-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino
Bruksdato 2018-04-21
Australidis
17/06/2018
Ελλάδα
Value for money
Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.