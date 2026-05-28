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326P1H/01
P-serien
32 (31,5" / 80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Denne Philips-skjermen har en innebygd USB-3.1-C-dokkingstasjon med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du nå lade en kompatibel* bærbar PC direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel dokkingstasjon med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernet-kabelen til skjermens dokkingstasjon.Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, samtidig som du slår på og lader den bærbare PC-en.
Disse Philips-skjermene leverer Crystal Clear, Quad HD-bilder med 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 piksler. Disse nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde som USB-C, DisplayPort eller HDMI. Slik gir disse skjermene liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, du bruker programmer med 3D-grafikk eller du er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg Crystal Clear-bilder.
Priser
3.0
av 5
3
Anmeldelser
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Bekreftet kjøper
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Fordeler
Slipper docking cam og mic inkludert
Ulemper
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Fordeler
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Ulemper
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
DisplayPort-utgangen fungerer bare med enten DP-inngang eller USB-C-inngang.
Mac OS støtter ikke utvidelsesfunksjonen DP-Out MST.
Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.