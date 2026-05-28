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BrillianceLCD-skjerm med USB-C-dokking

326P1H/01

3
| (3) Anmeldelser

1 pris

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Philips USB-C-dokkingskjermen for en omfattende løsning. Vis QHD og lad opp en bærbar PC på opptil 90 W samtidig med én USB-C-kabel. Popup-webkamera med Windows Hello og seriekobling gir høy ytelse og brukervennlighet
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  • P-serien

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C gjør det mulig å lade direkte fra skjermen

USB-C gjør det mulig å lade direkte fra skjermen

Denne Philips-skjermen har en innebygd USB-3.1-C-dokkingstasjon med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du nå lade en kompatibel* bærbar PC direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel dokkingstasjon med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernet-kabelen til skjermens dokkingstasjon.Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, samtidig som du slår på og lader den bærbare PC-en.

Innebygd RJ-45-Ethernet beskytter dataene

Innebygd RJ-45-Ethernet beskytter dataene

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene leverer Crystal Clear, Quad HD-bilder med 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 piksler. Disse nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde som USB-C, DisplayPort eller HDMI. Slik gir disse skjermene liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, du bruker programmer med 3D-grafikk eller du er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg Crystal Clear-bilder.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-7185186

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.0

av 5

3

Anmeldelser

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Fordeler

Slipper docking cam og mic inkludert

Ulemper

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Fordeler

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Ulemper

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Denne omtalen gjelder Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  7. Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.

  8. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  9. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  10. DisplayPort-utgangen fungerer bare med enten DP-inngang eller USB-C-inngang.

  11. Mac OS støtter ikke utvidelsesfunksjonen DP-Out MST.

  12. Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.

  13. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  14. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.