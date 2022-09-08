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27M2N3501PA/00
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Denne 27-tommers skjermen med rask IPS gir deg et skarpt bilde for spilling. Med en oppdateringshastighet på 260 Hz som kan overklokkes og 0,3 ms Smart MBR kan du forvente klare bilder og en allsidig spillopplevelse av høy kvalitet.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Når du spiller de mest intense, engasjerende og actionorienterte spillene, tilbyr Philips Evnia en overklokkbar oppdateringsfrekvens på 260 Hz som gir en svært jevn spillopplevelse uten forsinkelser. Den gir spesielt overlegen bevegelsesgjengivelse og visuell klarhet i raske spill som FPS- og bilspill. Du vil oppleve større innlevelse og føle at spillet blir levende.
Inndataforsinkelse er tiden som går fra du utfører en handling med tilkoblede enheter, til du ser resultatet på skjermen. Lav inndataforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen fra en kommando sendes fra enhetene dine til skjermen, og forbedrer spillingen betydelig i videospill som krever raske reaksjoner. Dette er spesielt viktig for dem som spiller raske konkurransespill.
Philips-skjermen med 0.3 ms Smart MBR eliminerer effektivt etterslep og bevegelsesuskarphet, og gir skarpere og mer presise bilder som forbedrer spillopplevelsen. Raske bevegelser og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for spennende spill som krever raske reaksjoner.
Anmeldelser
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for DP-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
Skjermfarger: 10-biters kan nås ved DP ved 200 Hz med QHD-oppløsning
Overklokkingfunksjonen øker den innebygde oppdateringshastigheten, men det har noen tilknyttede risikoer. Hvis skjermen vises unormalt etter omstart, må du slå av overklokkinginnstillingen som ligger i skjermens OSD-meny.
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen
Denne skjermen arbeider for bærekraft: Stativføttene og holderen til hodetelefonene er laget av 35 % resirkulert plast, og skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.
Stark Shadow Boost kan ikke aktiveres når Low Input Lag er på.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.