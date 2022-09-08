Lav inngangsforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen mellom enheter og skjerm

Inndataforsinkelse er tiden som går fra du utfører en handling med tilkoblede enheter, til du ser resultatet på skjermen. Lav inndataforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen fra en kommando sendes fra enhetene dine til skjermen, og forbedrer spillingen betydelig i videospill som krever raske reaksjoner. Dette er spesielt viktig for dem som spiller raske konkurransespill.