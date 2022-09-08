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27M2N3200S/01
Utvid spillhorisonten
Denne skjermen lar deg spille med ultimat presisjon og en hastighet på 180 Hz. Med skarpe HDR-bilder og garantert full HD-oppløsning, gir denne skjermen en utmerket helhetlig spillopplevelse.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne skjermen oppdaterer seg opptil 180 ganger per sekund, noe som er raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringsfrekvens kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringsfrekvens på 180 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du kan enkelt sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Denne funksjonen er utviklet for actionfylt spilling. Den gir ikke bare praktisk talt uskarphetsfri spilling, men fungerer også godt med høye bildefrekvenser for å garantere best mulig og skarpest mulig bildegjengivelse.
Anmeldelser
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB og DCI-P-dekning basert på CIE1976
Denne skjermen arbeider for bærekraft: Stativføttene er laget av 35 % resirkulert plast og skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.
Skjermen kan se annerledes ut enn på bildene av funksjoner.