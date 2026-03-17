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  • Bygget for presisjon

MonitorQuad HD-skjerm

27E2N2500/00

4

| (38) Anmeldelser

Bygget for presisjon

Denne skjermen er fullpakket med funksjoner som gjør at du kan jobbe med absolutt presisjon. Med Quad HD-oppløsning, sammen med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og 1 ms MPRT viser denne skjermen detaljerte bilder med den ytterste definisjonen.

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Bygget for presisjon

  • 2000-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED-teknologi med bred visningsvinkel for nøyaktige bilder og farger

IPS LED-teknologi med bred visningsvinkel for nøyaktige bilder og farger

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, slik at du kan se skjermen fra nesten hvilken som helst vinkel. I motsetning til vanlige TN-paneler gir IPS-skjermer svært skarpe bilder med livaktige farger. Dette gjør dem ideelle ikke bare for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktige farger og jevn lysstyrke til enhver tid.

Krystallklare bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Krystallklare bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene leverer Crystalclear-bilder i Quad HD med 2560 x 1440 piksler. Ved å bruke høyytelsespaneler med høy pikseltetthet, muliggjort av kilder med høy båndbredde, vil disse nye skjermene få bildene og grafikken din til å komme til live. Enten du er en krevende profesjonell som trenger ekstremt detaljert informasjon for CAD-CAM-løsninger, bruker 3D-grafikkprogrammer eller er en finanshjerne som jobber med enorme regneark, vil Philips-skjermer gi deg Crystalclear-bilder.

SmartContrast for detaljer med dype svartnivåer

SmartContrast for detaljer med dype svartnivåer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, automatisk justerer fargene og styrer intensiteten på bakgrunnsbelysningen for å forbedre kontrasten dynamisk, slik at du får best mulig visning av digitale bilder og videoer eller når du spiller spill der mørke nyanser vises. Når økonomimodus er valgt, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen finjusteres for optimal visning av vanlige kontorprogrammer og lavere strømforbruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

38

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordeler

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Responstidverdi lik SmartResponse

  2. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  3. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  4. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  5. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.