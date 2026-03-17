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  • Etikett for energieffektivitetsklasse
    Jobb med stil
  • Jobb med stil
  • Jobb med stil
  • Jobb med stil
  • Jobb med stil
  • Jobb med stil
  • Jobb med stil

MonitorFull HD LCD-skjerm

27E1N1100A/01

4

| (38) Anmeldelser

Jobb med stil

Få produktivitet i Full HD. Denne skjermen er utstyrt med de viktigste funksjonene for arbeidsplassen, som LowBlue-modus som beskytter øynene, bred IPS LED-visningsteknologi for bilder av høy kvalitet og 1 ms MPRT for skarpe bilder.

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Jobb med stil

  • 1000-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-teknologi med bred visningsvinkel for nøyaktige bilder og farger

IPS LED-teknologi med bred visningsvinkel for nøyaktige bilder og farger

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, slik at du kan se skjermen fra nesten hvilken som helst vinkel. I motsetning til vanlige TN-paneler gir IPS-skjermer svært skarpe bilder med livaktige farger. Dette gjør dem ideelle ikke bare for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktige farger og jevn lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skjerm for skarpe og detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpe og detaljerte bilder

Bildekvalitet er viktig. Vanlige skjermer gir god kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning på 1920 x 1080. Med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger får du et naturtro bilde.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

38

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordeler

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

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Ansvarsfraskrivelser

  1. DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område basert på CIE1976

  2. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  5. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  6. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.