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Utgått
Stilig farge, elegant design
Skjermen i E-serien fra Philips har en elegant design med uovertrufne bilder. Full HD-skjermen med Ultra Wide-Color har en smalere ramme og leverer realistiske bilder. Få en overlegen visningsopplevelse og en elegant design.
E-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
4.2
av 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.