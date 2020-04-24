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Utgått
Levende, klare bilder fra kant til kant
En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.
V-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
4.6
av 5
18
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Fordeler
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Ulemper
None found yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Fordeler
plug in go and brilliant
Ulemper
bigger water tank would be useful
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
reini1
15/01/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse