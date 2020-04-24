ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Levende, klare bilder fra kant til kant
  • Levende, klare bilder fra kant til kant

Utgått

Full HD LCD-skjerm

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Levende, klare bilder fra kant til kant

En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.

Se alle fordeler

Levende, klare bilder fra kant til kant

  • V-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse

Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.

VESA-montering gir fleksibilitet

Smal ramme for et sømløst utseende

De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

18

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Fordeler

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Ulemper

None found yet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Fordeler

plug in go and brilliant

Ulemper

bigger water tank would be useful

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse