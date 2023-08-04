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Utgått
Levende, klare bilder fra kant til kant
En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.
V-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.
4.1
av 5
81
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fordeler
nice clear screen
Ulemper
screen goes black when moving it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2023-07-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2021-12-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2020-07-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2020-07-08
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse