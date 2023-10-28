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25M2N3200W/01
Utvid spillhorisonten
Vakker hastighet er viktig. Denne skjermen har en oppdateringsfrekvens på 240 Hz og en skjerm på 16:9 i Full HD, slik at du kan spille spillet i sanntid sammen med skarpe og detaljerte bilder.
Evnia 3000
25 (24,5" / 62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Når du spiller de mest intense og engasjerende actionspillene, gir en ultrarask oppdateringsfrekvens på 240 Hz en svært jevn spillopplevelse uten forsinkelser. Denne Philips-skjermen tegner skjermbildet på nytt opptil 240 ganger per sekund, betydelig raskere enn en standardskjerm. Spesielt i fartsfylte spill som FPS- og racingspill gir 240 Hz overlegne bevegelser og klar grafikk. Med en Philips-skjerm på 240 Hz vises actionsekvenser i spill uten hakking og skyggebilder. Du vil oppleve dypere innlevelse og føle at du lever deg inn i spillet.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.
Inndataforsinkelse er tiden som går fra du utfører en handling med tilkoblede enheter, til du ser resultatet på skjermen. Lav inndataforsinkelse reduserer tidsforsinkelsen fra en kommando sendes fra enhetene dine til skjermen, og forbedrer spillingen betydelig i videospill som krever raske reaksjoner. Dette er spesielt viktig for dem som spiller raske konkurransespill.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Fordeler
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Ulemper
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Responstidverdi lik SmartResponse
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.