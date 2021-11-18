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Utgått
Stilig farge, elegant design
Skjermen i E-serien fra Philips har en elegant design med uovertrufne bilder. Full HD-skjermen med Ultra Wide-Color har en smalere ramme og leverer realistiske bilder. Få en overlegen visningsopplevelse og en elegant design.
E-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
4.2
av 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.