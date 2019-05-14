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Utgått

LCD-skjerm

243V5QSBA/01

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Flotte LED-bilder med levende farger

Denne Philips-skjermen gir deg livaktige bilder. Viktige funksjoner som SmartContrast sikrer flotte og klare bilder og gjør denne skjermen til et meget godt valg.

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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 23,6" / 59,9 cm

MVA-skjerm for brede visningsvinkler og dype kontrastnivåer

MVA-skjerm for brede visningsvinkler og dype kontrastnivåer

MVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5QSBA Οθόνη LCD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5QSBA Οθόνη LCD

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.