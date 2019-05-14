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Utgått
243V5QSBA/01
Flotte LED-bilder med levende farger
Denne Philips-skjermen gir deg livaktige bilder. Viktige funksjoner som SmartContrast sikrer flotte og klare bilder og gjør denne skjermen til et meget godt valg.
V-serien
23,6" / 59,9 cm
MVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V5QSBA Οθόνη LCD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V5QSBA Οθόνη LCD
Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.