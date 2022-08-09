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Utgått
223S7EJMB/01
Pålitelige og viktige funksjoner
Skjermene våre i S-serien er forretningseffektive. Den brede IPS-skjermen med god innsynsvinkel og SoftBlue-teknologi er behagelig for øynene. Den høydejusterbare, rammeløse skjermen gjør at du kan vise flere skjermer i en utvidet visning.
S-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
3.6
av 5
7
Anmeldelser
Repetro46
09/08/2022
Italia
Bekreftet kjøper
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Fordeler
compatto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2021-07-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Bekreftet kjøper
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Ulemper
Qualidade de Som
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2019-12-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2019-12-21
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931