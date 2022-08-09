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Utgått

LCD-skjerm med SoftBlue-teknologi

223S7EJMB/01

3.6

| (7) Anmeldelser

Pålitelige og viktige funksjoner

Skjermene våre i S-serien er forretningseffektive. Den brede IPS-skjermen med god innsynsvinkel og SoftBlue-teknologi er behagelig for øynene. Den høydejusterbare, rammeløse skjermen gjør at du kan vise flere skjermer i en utvidet visning.

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som gir bedre effektivitet

Pålitelige og viktige funksjoner

  • S-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Smal ramme for et sømløst utseende

De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.6

av 5

7

Anmeldelser

3

09/08/2022

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Fordeler

compatto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Bruksdato 2021-07-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Bruksdato 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Ulemper

Qualidade de Som

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Bruksdato 2019-12-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Bruksdato 2019-12-21

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931