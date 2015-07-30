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Utgått

X-tremeVisionPære til frontlys

12342XV+S2

3.5

| (2) Anmeldelser

Få topp ytelse med X-treme

Philips X-tremeVision billyskilder er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.

Se alle fordeler

Opptil 130 % sterkere lys

Få topp ytelse med X-treme

  • Type lampe: H4

  • Pakke à: 2

  • 12 V, 60/55 W

  • Mer lys

Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet

Det sterke hvite lyset er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating™-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.

Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.

Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.

All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.

Enestående lysstrålekvalitet og ytelse

Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogensegmentet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

2

Anmeldelser

4
3
1

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

08/10/2016

Suomi

Suomi

tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin

Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo

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