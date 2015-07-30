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Utgått
12342XV+S2
Få topp ytelse med X-treme
Philips X-tremeVision billyskilder er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.
Type lampe: H4
Pakke à: 2
12 V, 60/55 W
Mer lys
Det sterke hvite lyset er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating™-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.
All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.
Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogensegmentet.
3.5
av 5
2
Anmeldelser
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Urban
08/10/2016
Suomi
tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin
Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo