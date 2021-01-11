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Utgått
Flotte LED-bilder med levende farger
Nyt levende LED-bilder på denne Philips-skjermen. Den kompakte designen og VESA-monteringen gir deg fleksibilitet på arbeidsplassen. Et godt valg!
V-serien
20 (19,5" / 49,5 cm diag.)
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Fordeler
breed beeld, goede scherpte
Ulemper
geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 LCD-monitor
Bruksdato 2020-01-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 LCD-monitor
Bruksdato 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD