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LCD-skjerm

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Flotte LED-bilder med levende farger

Nyt levende LED-bilder på denne Philips-skjermen. Den kompakte designen og VESA-monteringen gir deg fleksibilitet på arbeidsplassen. Et godt valg!

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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 20 (19,5" / 49,5 cm diag.)

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

VESA-montering gir fleksibilitet

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

Tekniske spesifikasjoner

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4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Fordeler

breed beeld, goede scherpte

Ulemper

geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 LCD-monitor

Bruksdato 2020-01-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 LCD-monitor

Bruksdato 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 203V5LSB26 Monitor LCD

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