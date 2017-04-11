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Utgått

WhiteVisionPære til frontlys

12972WHVB1

4.1

| (11) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

Philips WhiteVision gir bilens frontlys et intenst utseende med hvitt Xenon-lys, noe som gir deg en førsteklasses kjøreopplevelse i mørket. Med den forbedrede lysstyrken med 60 % hvitere lys sørger WhiteVision for både stil og sikkerhet.<br>

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Intens hvit Xenon-effekt

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: H7

  • Pakke à 1

  • 12 V, 55 W

  • Stil

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

WhiteVision er ECE-sertifisert og det første intenst hvite lyset som er lovlig på veien. Du får ultimat, god sikt uten å blende møtende biler slik at sikkerheten ivaretas.

En førsteklasses kjøreopplevelse med intens hvit Xenon-effekt

Philips WhiteVision-frontlys utkonkurrerer alle blå bilpærer på markedet og er det rette valget for sjåfører som vil kjøre med stil, uten at det går på bekostning av sikkerheten. WhiteVision er den ultimate oppgraderingen for frontlyktene dine med en høy fargetemperatur og stilig, hvit sokkel. Philips-patentert tredjegenerasjons beleggteknologi er utviklingens mesterverk som gjør WhiteVision til den første frontlykten med helt hvitt lys.

Uovertruffen levetid for forlenget kjøreglede

Philips WhiteVision-frontlys (tilgjengelig i H1, H3, H4, H7, T4 W og W5 W) er utformet for å vare. De har lang og pålitelig levetid på opptil 450 timer*. Det er betydelig høyere enn konkurrerende produkter. Dette fører til færre utskiftninger som gjør at du får mer for pengene. (*H4 og H7 er testet på 13,2V standard spenning)

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

11

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

11/04/2017

Italia

Italia

Ottima visibilità

Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVB1 Fari

16/01/2016

Italia

Italia

Luce bianca e ottima qualità costruttiva

Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVB1 Fari

24/08/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led

Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVB1 Fari

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder WhiteVision 12972WHVB1 Fari

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med standard halogenlamper

  2. Bruken varierer avhengig av lyskildetypen