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SilverVisionTradisjonelle kupé- og signallyspærer

12496SVB2

Kjør med stil

SilverVision-blinklys er designet for førere som ønsker å gi kjøretøyet en personlig stil. Med SilverVision kan førere glede seg over en fullstendig kromeffekt på blinklys foran og bak.

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Designblinklys belagt med sølv

Kjør med stil

  • Type lampe: PY21W

  • Pakke med: 2

  • 12 V, 21 W

  • Bedre stil

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Bytt begge blinklysene samtidig for maksimal effekt

Vi anbefaler sterkt å bytte signallysene som par for symmetrisk effekt.

Stort utvalg av 12 V-lyspærer som dekker alle funksjoner

Stort utvalg av 12 V-lyspærer som dekker alle funksjoner

Hvilken 12 V-lyspære til hvilket bruk? Tilbudet fra Philips Automotive inkluderer alle bilspesifikke funksjoner: skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, hanskeromlys, kupélyspærer, parkeringslys foran.

Tekniske spesifikasjoner

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