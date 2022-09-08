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12496SVB2
Kjør med stil
SilverVision-blinklys er designet for førere som ønsker å gi kjøretøyet en personlig stil. Med SilverVision kan førere glede seg over en fullstendig kromeffekt på blinklys foran og bak.
Type lampe: PY21W
Pakke med: 2
12 V, 21 W
Bedre stil
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Vi anbefaler sterkt å bytte signallysene som par for symmetrisk effekt.
Hvilken 12 V-lyspære til hvilket bruk? Tilbudet fra Philips Automotive inkluderer alle bilspesifikke funksjoner: skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak, hanskeromlys, kupélyspærer, parkeringslys foran.
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