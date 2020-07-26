ProdukterStøtte

Hårfjerning

Få mest mulig ut av din nye Lumea IPL

Av Philips

07/26/2020

2-5 min. lesetid

Nærbilde av ben som hviler på hvite laken

Registrer apparatet ditt, og kom i gang med Lumea IPL-appen.

Last ned Lumea IPL-appen , og få hjelp gjennom hele behandlingen

Appen tilbyr trinnvis veiledning og støtte og gjør at du kan føle deg selvsikker når det gjelder behandlingene dine. Du kan også lage din egen behandlingsplan, spore behandlinger og datoer, få påminnelser og kontrollere innstillinger.

Lumea IPL-appen er tilgjengelig på følgende språk

Få ett års ekstra garanti1

Registrer min Lumea

Anbefalte produkter

A young woman with shoulder long brown hair is using her pink Philips IPL Lumea on her underarms.

Discover your beauty every day.

Whether you are looking for facial, hair care or hair removal beauty solutions – Philips has everything you need.

View all

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Registrer deg for å holde deg oppdatert, og registrer din Lumea innen 90 dager. Utvidet garanti gjelder bare for Lumea-produkter som starter med BRI9 eller SC199, unntatt BRI956/05. 