Last ned Lumea IPL-appen , og få hjelp gjennom hele behandlingen

Appen tilbyr trinnvis veiledning og støtte og gjør at du kan føle deg selvsikker når det gjelder behandlingene dine. Du kan også lage din egen behandlingsplan, spore behandlinger og datoer, få påminnelser og kontrollere innstillinger.

Lumea IPL-appen er tilgjengelig på følgende språk



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