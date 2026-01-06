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TAV2000FB/00
The Janet
Poesi for øyne og ører! Denne bærbare hjemmeradioen er designet for å begeistre med sitt dristige utseende og sin fyldige, varme lyd. Nyt krystallklar FM-radio og strøm spillelister på en enkel måte: Den har også en hodetelefonutgang for privat lytting.
Klassisk design, moderne lyd
Digital FM-innstilling
Bluetooth® 5.4
Batteri som kan skiftes av brukeren
Kom for det klassiske designet, bli for den varme lyden. Denne bærbare radioen bringer tilbake den avrundede utformingen og den taktile volumknappen fra 1950-tallets radioer, og tilfører varm og overraskende kraftig lyd fra 2.5” fulltoneelementet. Den er den perfekte blandingen av tradisjon og innovasjon.
Musikk, nyheter, hørespill eller sport? Uansett hva du liker å lytte til, gir denne FM-radioen deg krystallklart mottak takket være teleskopantennen. Digitalt stasjonssøk gjør det svært enkelt å finne kanaler – i tillegg kan du lagre 20 forhåndsinnstillinger og tilordne de to favorittene dine til hurtigvalgknappene merket 1 og 2 foran på radioen.
Denne radioen med klassisk utseende byr på mer enn bare radio. Med Bluetooth® 5.4-tilkobling kan du strømme podkaster, spillelister og mer fra smartenheten din til radioen. Du får en stabil tilkobling med lyd av høy kvalitet, selv om spillelisten strømmes fra telefonen du la igjen i et annet rom.
1.5
av 5
2
Anmeldelser
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Bekreftet kjøper
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
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