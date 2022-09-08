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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS5305/00

Ta med deg festen

Ta med deg musikken hvor som helst med den vanntette Bluetooth-høyttaleren som er klar til fest! Du får 12 timers spilletid og levende lyd med slagkraftig bass. Fargede LED-lamper lager et lysshow for sangene dine. Lydinngangen gjør at du kan koble til andre kilder.

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Ta med deg festen

  • Bluetooth®

  • Utgangseffekt på 16 W

  • 12 timers avspillingstid

  • IPX7-vanntett

Vanntett og klar til bruk

Vanntett og klar til bruk

Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.

Fest videre med 12 timers avspillingstid

Fest videre med 12 timers avspillingstid

Lyden holder seg klar selv når du spiller musikken høyt, og et passivt element forsterker bassen. Du får 12 timers avspillingstid, og én full opplading tar 6 timer. Vil du gjøre festen enda bedre? Sammenkoble med en identisk høyttaler for å få stereolyd.

Bli opplyst av rytmen. LED-lamper

Bli opplyst av rytmen. LED-lamper

Når festen tar av, gjør lysshowet det samme. LED-lamper i hver ende av høyttaleren blinker i takt med sangene.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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