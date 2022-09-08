Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
TAS5305/00
Ta med deg festen
Ta med deg musikken hvor som helst med den vanntette Bluetooth-høyttaleren som er klar til fest! Du får 12 timers spilletid og levende lyd med slagkraftig bass. Fargede LED-lamper lager et lysshow for sangene dine. Lydinngangen gjør at du kan koble til andre kilder.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 16 W
12 timers avspillingstid
IPX7-vanntett
Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.
Lyden holder seg klar selv når du spiller musikken høyt, og et passivt element forsterker bassen. Du får 12 timers avspillingstid, og én full opplading tar 6 timer. Vil du gjøre festen enda bedre? Sammenkoble med en identisk høyttaler for å få stereolyd.
Når festen tar av, gjør lysshowet det samme. LED-lamper i hver ende av høyttaleren blinker i takt med sangene.
Anmeldelser