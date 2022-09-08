Vanntett og klar til bruk

Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.