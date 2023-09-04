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Utgått

Trådløs høyttaler

TAS4807B/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Go move! Den lille høyttaleren med kraftig lyd.

Surfing. Løping. Dansing. Boksing. Uansett hva du beveger deg til, blir denne vanntette høyttaleren med funky to-tone-design med deg. Du får kraftig lyd til tross for den kompakte størrelsen, og en bærestropp som gjør høyttaleren enkel å ta med seg. Kom igjen!

Se alle fordeler

Go move! Den lille høyttaleren med kraftig lyd.

  • IP67-beskyttelse mot støv og vann

  • Fyldig bass

  • Innebygd mikrofon for samtaler

  • Opptil 12 timer med musikk

Liten høyttaler. Kraftig lyd

Liten høyttaler. Kraftig lyd

Fra parker til campingplasser – ta med deg musikken du elsker, uansett hvor du drar. Denne bærbare høyttaleren gir deg klar lyd, og bassen er høy og kraftig takket være doble passive radiatorer. Vil du rocke enda hardere? Koble sammen to høyttalere for å få stereo til festen.

12 timers spilletid. Hold musikken i gang

12 timers spilletid. Hold musikken i gang

Vil du starte opp låtene? Denne høyttaleren kan holde det gående så lenge du kan. Du får opptil 12 timers spilletid fra en fulladet høyttaler. Mer enn nok til trening eller fest rundt leirbålet.

IP67 støvtett og vanntett. Klar til å rocke*

IP67 støvtett og vanntett. Klar til å rocke*

Fra stien til stranden til bassenget – en IP67-klassifisering sikrer at denne høyttaleren kan tas med overalt. Den avtakbare festesnoren gjør den enkel å bære, og en Bluetooth-rekkevidde på opptil 20 m betyr at du ikke går glipp av noe. Selv om telefonen er langt unna høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av TPV_PBTAWARD13

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Fordeler

Resistencia y potencia de sonido

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico

Bruksdato 2023-08-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico

Bruksdato 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Fordeler

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Ulemper

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico

Bruksdato 2022-07-31

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico

Bruksdato 2022-07-31

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. IP67-klassifiseringen innebærer at høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter ved en dybde på opptil 1 m.