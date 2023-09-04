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Utgått
Go move! Den lille høyttaleren med kraftig lyd.
Surfing. Løping. Dansing. Boksing. Uansett hva du beveger deg til, blir denne vanntette høyttaleren med funky to-tone-design med deg. Du får kraftig lyd til tross for den kompakte størrelsen, og en bærestropp som gjør høyttaleren enkel å ta med seg. Kom igjen!
IP67-beskyttelse mot støv og vann
Fyldig bass
Innebygd mikrofon for samtaler
Opptil 12 timer med musikk
Fra parker til campingplasser – ta med deg musikken du elsker, uansett hvor du drar. Denne bærbare høyttaleren gir deg klar lyd, og bassen er høy og kraftig takket være doble passive radiatorer. Vil du rocke enda hardere? Koble sammen to høyttalere for å få stereo til festen.
Vil du starte opp låtene? Denne høyttaleren kan holde det gående så lenge du kan. Du får opptil 12 timers spilletid fra en fulladet høyttaler. Mer enn nok til trening eller fest rundt leirbålet.
Fra stien til stranden til bassenget – en IP67-klassifisering sikrer at denne høyttaleren kan tas med overalt. Den avtakbare festesnoren gjør den enkel å bære, og en Bluetooth-rekkevidde på opptil 20 m betyr at du ikke går glipp av noe. Selv om telefonen er langt unna høyttaleren.
Priser
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Fordeler
Resistencia y potencia de sonido
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico
Bruksdato 2023-08-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico
Bruksdato 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Fordeler
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Ulemper
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico
Bruksdato 2022-07-31
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS4807W Altavoz inalámbrico
Bruksdato 2022-07-31
IP67-klassifiseringen innebærer at høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter ved en dybde på opptil 1 m.