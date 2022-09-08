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  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
  • Hør lyden skikkelig uansett hvor du er

Trådløs høyttaler

TAS1509BK/00

Hør lyden skikkelig uansett hvor du er

Ta med deg lyden uansett hvor du går med denne flotte Bluetooth-høyttaleren. En passiv radiator gir kraftig bass, og IPX7-klassifiseringen betyr at høyttaleren kan senkes ned i vann i 30 minutter uten problemer. Ta håndfrie samtaler uansett hvor du er.

Se alle fordeler

Hør lyden skikkelig uansett hvor du er

  • Passiv radiator. Kraftig bass

  • Parkoble to høyttalere for stereolyd

  • 5W RMS-utgangseffekt

  • IPX7-vanntett

Passiv radiator for kraftfull bass

Passiv radiator for kraftfull bass

Denne fantastiske, lille høyttaleren leverer utrolig fyldig og kraftfull bass. Ta med deg musikken, og hør den klart og tydelig i hagen, på tur eller på stranden. Perfekt å ta med seg, uansett hvilke planer du har.

Koble sammen med en identisk høyttaler for stereolyd

Har du lyst på enda fyldigere lyd? Du kan enkelt koble sammen to identiske høyttalere for fantastisk stereolyd. Hør musikken slik den var ment å høres. Selv når du er ute på farten, går du ikke glipp av en eneste takt eller et eneste ord.

IPX7-vanntett

IPX7-vanntett

Denne geniale lille høyttaleren er klar for alt. Enten du blir overrasket av regnet, trener så svetten renner eller til og med hopper fra en båt, betyr den vanntette IPX7-klassifiseringen at høyttaleren kan senkes i vann i opptil 30 minutter uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.