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TAS1509BK/00
Hør lyden skikkelig uansett hvor du er
Ta med deg lyden uansett hvor du går med denne flotte Bluetooth-høyttaleren. En passiv radiator gir kraftig bass, og IPX7-klassifiseringen betyr at høyttaleren kan senkes ned i vann i 30 minutter uten problemer. Ta håndfrie samtaler uansett hvor du er.
Passiv radiator. Kraftig bass
Parkoble to høyttalere for stereolyd
5W RMS-utgangseffekt
IPX7-vanntett
Denne fantastiske, lille høyttaleren leverer utrolig fyldig og kraftfull bass. Ta med deg musikken, og hør den klart og tydelig i hagen, på tur eller på stranden. Perfekt å ta med seg, uansett hvilke planer du har.
Har du lyst på enda fyldigere lyd? Du kan enkelt koble sammen to identiske høyttalere for fantastisk stereolyd. Hør musikken slik den var ment å høres. Selv når du er ute på farten, går du ikke glipp av en eneste takt eller et eneste ord.
Denne geniale lille høyttaleren er klar for alt. Enten du blir overrasket av regnet, trener så svetten renner eller til og med hopper fra en båt, betyr den vanntette IPX7-klassifiseringen at høyttaleren kan senkes i vann i opptil 30 minutter uten problemer.
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