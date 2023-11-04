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Utgått

På-øret hodetelefoner til barn

TAK4206PK/00

3.6

| (20) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Rosa
Rosa

Lyst og fremtredende

De lyser opp i sin egen stil med disse tøffe, fleksible hodetelefonene! Paneler i øreklokkene lyser opp med fargerike lys, og volumet er begrenset til 85 dB. Foreldre kan kontrollere volum og avspillingstid via Philips Headphones-appen.

Se alle fordeler

Lyst og fremtredende

  • På-øret trådløse hodetelefoner

  • Øreklokker som lyser opp

  • Appbasert foreldrekontroll

  • Volumet er begrenset til &lt; 85 dB

Ingen ledninger, ingen floker. 28 timers avspillingstid

Ingen ledninger, ingen floker. 28 timers avspillingstid

Barna kommer til å elske disse trådløse på-øret hodetelefonene for alt fra reiser til hjemmelekser! De får 28 timers avspillingstid fra én enkelt opplading, og en full opplading tar 2 timer. En rask 15-minutters oppkvikker gir 2 timers ekstra avspillingstid.

Alltid trygt, alltid morsomt. Foreldrekontroll

Disse hodetelefonene er spesialdesignet til å være trygge for små ører og har 32 mm drivere som er begrenset til 85 dB. Foreldre kan også angi maksimalt volum og begrensninger for avspillingstid i Philips Headphones-appen. Du kan slappe av mens de har det moro.

Stilige, fargerike paneler som lyser opp i øreklokkene

Stilige, fargerike paneler som lyser opp i øreklokkene

Øreklokkene har paneler som lyser opp for å få en ekstra dose kul stil. Du kan velge mellom fire varianter: rødt lys, grønt lys, blått lys eller en blanding av alle tre! Bare trykk på knappen på ørekoppen for å bla gjennom lysalternativene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.6

av 5

20

Anmeldelser

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Fordeler

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Bruksdato 2023-10-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Bruksdato 2023-10-04

02/11/2023

Sverige

Sverige

Hörlurar som tilltalar hela familjen!

I samarbete med Philips har vår familj fått testa Philips TAK4206 trådlösa on-ear-hörlurar för barn. Den främsta anledningen till att vi tycker om hörlurarna är för att de underlättar en hektisk familjevardag. Philips hörlurar ger barnen möjligheten att få en lugn och ostörd stund på dagen där de kan stänga ute andra intryck än det barn-TV eller radioprogram de just då tittar/lyssnar på. Att de är trådlösa gör att barnen lätt kan röra sig i huset vid behov och också främjat discodans på lagom volym i barnens öron. Det är en stor fördel att hörlurarna är bekväma och enkelt justerbara men samtidigt stabila och sitter bra på barnens huvud, även vid ovan nämnda danspass. Laddningstiden har vi inte hunnit reflektera över efter mer än en veckans användning, eftersom de fortfarande inte laddat ur! Detta trots den roliga funktionen med ljus i olika färger som barnen tyckt om att välja mellan. Hörlurarna fick också följa med på en resa, vilket skapade lugn för barnet, mig själv och våra medresenärer utan att behöva krångla med sladdar eller oroa oss över batteritid eller för höga ljud för små, känsliga öron. Vi har inte testat gränser för speltid men det låter som ett utmärkt verktyg att använda när barnen blir lite äldre.

Fordeler

Lång batteritid, bekväma, smidiga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Bruksdato 2023-10-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Bruksdato 2023-10-02

25/10/2023

Sverige

Sverige

utmärkta hörlurar för barn

I samarbete med Philips så fick min snart 5åriga dotter hem dessa att testa. Jag har taget emot denna produkt som en del av ett produkttest och Philips har ingen inverkan på mitt betyg. Hon tyckte att dom satt otroligt bra på huvudet och skönt runt öronen. Smidigt att packa upp, koppla till telefonen och bra batteritid. Sen är det bra att ljudnivån är anpassad för barn. Ett plus enligt dottern var att färgen var himla fin och extra coolt att dom har lysen på sidorna man kan sätta på. Sen tyckte hon att det var toppen att dom var trådlösa! Jag skulle absolut rekommendera dessa hörlurar till andra att köpa till sina barn!

Fordeler

bra batteritid, sladdlös

Ulemper

ej hittat någon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Bruksdato 2023-09-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Bruksdato 2023-09-25

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Volumet er begrenset til &lt; 85 dB i samsvar med EN 50332-standarden for trygg lytting.

  2. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.