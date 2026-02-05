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Suveren komfort, god lyd, kompakt sammenlegging
Ta på disse trådløse over-øret hodetelefonene, slik at du kan glede deg over ekte komfort mens du lytter. Du får fyldig lyd med dyp bass selv ved lave volumer og opptil 65 timers avspilling. I tillegg kan de enkelt brettes sammen for kompakt oppbevaring på farten.
Lette hodetelefoner som sitter over øret
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Opptil 65 timers avspillingstid
Klare samtaler
Disse hodetelefonene som sitter over øret,er tilpasset for komfort i hverdagen. Det polstrede hodebåndet er så lett at du knapt merker det,og de myke øreklokkene kan vinkles slik at de føles helt riktige. Hver øreklokke er polstret med minneskum. Jo mer du bruker dem,desto mer vil du elske dem.
Du får flott lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen på øret. Hvis du elsker en god basslinje,kan du aktivere dynamisk bass via Philips Headphones-appen og nyte favorittlåtene dine fullt ut selv om du lytter stille.
Med opptil 65 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C,og en rask lading på 5 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i tre timer til.
4.3
av 5
16
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
katten84
05/02/2026
Sverige
Bekreftet kjøper
jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Bruksdato 2025-01-05
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar
Bruksdato 2025-01-05
Ollie- D
07/04/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Over- ear excellence
The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.
Fordeler
Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.
Ulemper
N/A
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Bruksdato 2025-03-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones
Bruksdato 2025-03-07
Andreash133
16/05/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super
Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen
Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Bruksdato 2026-02-16
Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Bruksdato 2026-02-16