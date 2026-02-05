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5000 seriesTrådløse hodetelefoner

TAH5209WT/00

4.3

| (16) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Suveren komfort, god lyd, kompakt sammenlegging

Ta på disse trådløse over-øret hodetelefonene, slik at du kan glede deg over ekte komfort mens du lytter. Du får fyldig lyd med dyp bass selv ved lave volumer og opptil 65 timers avspilling. I tillegg kan de enkelt brettes sammen for kompakt oppbevaring på farten.

Se alle fordeler

Suveren komfort, god lyd, kompakt sammenlegging

  • Lette hodetelefoner som sitter over øret

  • Naturlig lyd. Dynamisk bass

  • Opptil 65 timers avspillingstid

  • Klare samtaler

Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis

Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis

Disse hodetelefonene som sitter over øret,er tilpasset for komfort i hverdagen. Det polstrede hodebåndet er så lett at du knapt merker det,og de myke øreklokkene kan vinkles slik at de føles helt riktige. Hver øreklokke er polstret med minneskum. Jo mer du bruker dem,desto mer vil du elske dem.

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Du får flott lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen på øret. Hvis du elsker en god basslinje,kan du aktivere dynamisk bass via Philips Headphones-appen og nyte favorittlåtene dine fullt ut selv om du lytter stille.

Opptil 65 timers avspillingstid med rask lading

Opptil 65 timers avspillingstid med rask lading

Med opptil 65 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C,og en rask lading på 5 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i tre timer til.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

16

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

1

05/02/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

jag är super nöjd med hörlurar kommer inte överens med appen när man ska ansluta

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Bruksdato 2025-01-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209WT Trådlösa over-ear-hörlurar

Bruksdato 2025-01-05

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Over- ear excellence

The headphones I've bought are perfect for me- I was tired of in ear buds falling out whilst walking. Can answer the phone by a button and the music sounds rich.

Fordeler

Excellent fit and comfortable to wear. Sound is superb. Ability to answer calls adds another layer. Great price.

Ulemper

N/A

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Bruksdato 2025-03-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Over-ear wireless headphones

Bruksdato 2025-03-07

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Bruksdato 2026-02-16

Denne omtalen gjelder 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Bruksdato 2026-02-16

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